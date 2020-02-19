2020-02-19T20:41:16+03:00
Общество

В Воронеже детей приглашают поучаствовать в творческом конкурсе в честь 75-летия Победы

Можно представить рисунки, эссе или, например, рассказы
Олег ИВАНОВ
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Воронежская городская Дума объявила о проведении городского детского творческого конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принимаются художественные и письменные работы. Есть несколько номинаций:

- «Рисуем Победу» (рисунки, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.);

- «Рассказы о войне» (очерки, эссе, рассказы, основанные на семейных воспоминаниях о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.);

Участниками конкурса могут стать мальчишки и девчонки от 6 до 15 лет. От одного ребенка может быть представлено не более одной работы в каждой номинации.

К работе нужно прикрепить сопроводительный лист с указанием Ф.И.О. автора, возраста, района проживания и наименования учебного заведения. Не забудьте написать название работы и контактный телефон.

Конкурсные работы принимаются до 10 апреля 2020 года с 10.00 до 16.45 (кроме выходных) по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 8, каб. 203. Все вопросы можно утонить по телефону 2227-325.

ИСТОЧНИК KP.RU

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