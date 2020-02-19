В воронежском крематории провели три первые кремации
Воронежский крематорий начал работать в штатном режиме. Он введен в эксплуатацию 13 января 2020 года. Напомним, сооружение возведено рядом с Юго-Западным кладбищем. В нем установлена одна печь.
Стоимость услуг крематория составляет 32 400 рублей. В услугу входит все необходимое для достойного прощания с умершим: специализированный гроб, ритуальные принадлежности, доставка тела, работа грузчиков, непосредственно кремация тела, формирование капсулы с прахом для выдачи родственникам умершего и оформление необходимых документов.
- Было три кремации, услугой воспользовались иногородние, так как для них это актуально. Тем более, что теперь не нужно везти тело в Москву или Тулу, - сообщили в пресс-службе «Воронежского похоронного бюро».
ИСТОЧНИК KP.RU