В воронежском крематории провели три первые кремации

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:21:14+03:00

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Воронежский крематорий начал работать в штатном режиме. Он введен в эксплуатацию 13 января 2020 года. Напомним, сооружение возведено рядом с Юго-Западным кладбищем. В нем установлена одна печь.

Стоимость услуг крематория составляет 32 400 рублей. В услугу входит все необходимое для достойного прощания с умершим: специализированный гроб, ритуальные принадлежности, доставка тела, работа грузчиков, непосредственно кремация тела, формирование капсулы с прахом для выдачи родственникам умершего и оформление необходимых документов.

- Было три кремации, услугой воспользовались иногородние, так как для них это актуально. Тем более, что теперь не нужно везти тело в Москву или Тулу, - сообщили в пресс-службе «Воронежского похоронного бюро».

ИСТОЧНИК KP.RU