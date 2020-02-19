2020-02-19T20:02:48+03:00
Общество

В Воронежской области девять призывников сбежали со сборных пунктов

Их должны были отправить в войска, но парни решили иначе
Олег ИВАНОВ
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Управление штаба Западного военного округа в ходе осенней призывной кампании снизило норму призыва для Воронежской области на 198 человек. В итоге служить отправились 1265 новобранцев. Об этом 19 февраля рассказал военный комиссар Воронежской области Сергей Панков.

- Все районы нашей области выполнили задание на призыв и, как следствие – на 100% выполнена норма призыва граждан на военную службу, - подчеркнули в пресс-службе региональной администрации.

Во время осеннего призыва на заседания призывных комиссий вызывались 9273 человека. Прибыли – 9266 человек.

Уклонились от прохождения военной службы – 16 человек. Из них семь не явились на заседание призывной комиссии. Девять не пришли на сборный пункт для отправки в войска. Материалы на этих молодых людей переданы в следственные органы для привлечения к ответственности.

- Количество граждан, которым повестки не удалось вручить установленным порядком, составляет 1920 человек. Их число выявлено в результате плановых проверок военных комиссариатов районов (городов) с 3 февраля 2020 года по настоящее время. Проверки продолжаются и пройдут до 1 марта, - комментируют в правительстве.

По словам Сергея Панкова, показатель годности призывников к военной службе за осеннюю призывную кампанию 2019 года составил 76,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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