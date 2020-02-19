В воронежский «Факел» вернулся Саутин

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:28:46+03:00

Однофамилец знаменитого прыгуна в воду последние два года играл за курский «Авангард»

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С «Факелом» снова подписал контракт вратарь Александр Саутин. 32-летний голкипер ушел из нашего клуба по окончании сезона 2016/17 годов. Он провел за «Факел» 83 матча. В текущем сезоне будет шанс эту цифру увеличить. Правда, для этого нужно выдержать конкуренцию с тремя вратарями: Дмитрием Кортневым, Станиславом Бучневым и Данилой Ермаковым.

Напомним, что во время визита в курский «Авангард», длившегося 2,5 года, Саутин выходил в финал Кубка России 2017/18 годов и выиграл Кубок ФНЛ в 2019-м, став двукратным обладателем трофея (первый раз в составе «Факела» в 2017 году).

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ИСТОЧНИК KP.RU