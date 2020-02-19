2020-02-19T19:11:57+03:00
Происшествия

В Воронеже умер от менингита 16-летний студент

Подростка в тяжелом состоянии привезли из Борисоглебска
Юрий КОЗЛОВ
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Подростка ночью привезли в воронежскую больницу, но спасти не смогли.Подростка ночью привезли в воронежскую больницу, но спасти не смогли.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедия случилась в общежитии Борисоглебского сельскохозяйственного техникума. 15 февраля 16-летний студент потерял сознание, ему вызвали скорую. Подростка отвезли в Борисоглебскую районную больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Поставили диагноз – менингит.

- Местные врачи консультировались со специалистами воронежской областной детской клинической больницы № 2. По согласованию с ними проводили интенсивную терапию с использованием аппарата искусственной вентиляции легких, - рассказали в региональном департаменте здравоохранения. - Из Воронежа выехала бригада областных специалистов, к которой был анестезиолога-реаниматолог и врача-инфекционист. В 3.00 16 февраля студента доставили в реанимацию ОДКБ № 2. Однако из-за тяжелой молниеносной формы заболевания лечебные мероприятия не дали эффекта, мальчика не удалось спасти. У всех, кто общался с умершим студентом, взяли анализы, за их состоянием будет наблюдать в течение десяти дней. Пока ни у кого признаков заболевания не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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