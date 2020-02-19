2020-02-19T19:01:32+03:00
Общество

СК проверит бывшего воронежского чиновника, отвечавшего за мусорную реформу

Из нашего региона Владимира Логинов ушел на повышение в Минприроды
Олег ИВАНОВ
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Следственный комитет рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минприроды Владимира Логинова из-за «Халатности» (ч.1 ст. 293 УК РФ). Документ, свидетельствующий об этом, 19 февраля появился на телеграм-канале «Зелёный змий»

Напомним, Премьер России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минприроды Владимира Логинова в 2019 году. Документ датировался 31 октября. Получается, что свой пост чиновник занимал меньше года, назначение произошло 30 ноября 2018-го. До этого Владимир Логинов девять лет управлял «Агентством инноваций и развития» Воронежской области.

Сейчас же, по предварительной версии, силовики проверяют, не препятствовал ли замминистра софинансированию мусоросортировочных косплексов, а также закупкам оборудования для обработки и утилизации ТКО в регионах.

Напомним, в прошлом году вступила в силу мусорная реформа. За что будем платить и что получим взамен, мы разбирались с экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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