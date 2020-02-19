2020-02-19T18:25:31+03:00
Общество

В Воронеже перекроют часть Кольцовской улицы и запретят парковку у парка «Патриотов»

Однако ограничения будут длиться не долго
Олег ИВАНОВ
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Автомобилистам придется искать объездные путиАвтомобилистам придется искать объездные путиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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21 февраля автомобилисты не смогут проехать по одной стороне дороги у памятника генералу Ивану Черняховскому. Также будет запрещена парковка у «Музея-диорама». Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с торжественным ритуалом возложения венков, посвященного Дню защитников Отечества.

Соответственно с 9:30 до 10:30 будет перекрыто движение по улице Кольцовской, примыкающей к памятнику И.Д. Черняховскому.

- Движение транспорта в это время будет осуществляться по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира, - объяснили в городской администрации.

В тот же день в связи с возложением цветов и венков с 7:30 до 12:00 будет запрещена парковка транспорта на участке Ленинского проспекта, вдоль парка «Патриотов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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