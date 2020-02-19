2020-02-19T18:18:39+03:00
Общество

В Воронежской области семьи стали чаще брать приемных детей

В целом количество сирот уменьшается
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году количество детей-сирот в регионе снизилось на 1,8% и составило 4485 человек. Об этом 19 февраля сообщил Олег Мосолов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

- Также уменьшилось число детей в региональном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На конец года оно составило 212 человек. Семь лет назад было 800 таких детей, - отметили в облправительстве.

Сейчас в регионе 571 семья, в которых есть приемные дети - они воспитывают 1337 мальчишек и девчонок. За год число приемных семей выросло на 6,5%. На поддержку таких семей в 2019 году было выделено более 700 млн рублей.

По мнению Олега Мосолова, необходимо продолжать и усиливать работу по защите прав детей-сирот, которые должны получать алименты. По итогам 2019 года алименты получают только 48% детей, воспитывающихся в семьях, и 59%, находящихся под надзором в учреждениях для детей-сирот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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