В Воронежской области к 11 годам тюрьмы приговорили наркокурьера

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:06:19+03:00

Он привозил наркотики в наш регион из Липецка

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Рамонский районный суд приговорил 21-летнего жителя Липецкой области к 11 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в продаже наркотиков через интернет.

В августе 2019 года парень решил попробовать новую «работу»: оборудовал пять тайников с синтетическим наркотиком в Железнодорожном районе Воронежа. После этого мужчина вернулся в Липецк. Там он уже сам из тайника-закладки купил около 30 свертков с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном. Употреблять он не собирался. С товаром мужчина вновь направился в Воронеж.

Кстати, путешествовал между городами он налегке. Так, в Воронеж наркодилер поехал на автомобиле «ВАЗ-2115» в качестве пассажира. Попутчика-водителя он нашел на специальном сайте.

В итоге мужчину задержали полицейские и изъяли запрещенное вещество из тайников. Обвиняемый признал свою вину и пояснил, что с помощью электронной программы обмена сообщениями выполнял роль «курьера-закладчика».

ИСТОЧНИК KP.RU