На второй общегородской выпускной в Воронеж могут приехать два звездных исполнителя

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:26:12+03:00

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Почти четыре тысячи выпускников в прошлом году простились со школой в парке «Алые паруса». Первый общегородской выпускной запомнился многим, хотя бы из-за выступление Тимы Белорусских. Однако после этого мэр Воронежа Вадим Кстенин предложил отказаться от приглашения звезд. Тут уже заволновались нынешние старшеклассники: «Что же тогда будет?»

19 февраля глава города провел межведомственное совещание по подготовке ко второму общегородскому выпускному. Пройдет праздник вновь в парке «Алые паруса». Ожидается, что в общегородском выпускном примут участие более 4,2 тысячи детей. Всего выпускников в 2020 году в воронежских школах будет чуть более 5,4 тысяч.

- Единственная по-настоящему серьезная проблема, с которой мы столкнулись -это плохая погода. На нее мы никак не можем повлиять. Обсуждалась возможность корректировок даты в зависимости от погодных условий, но по многочисленным опросам – как в школах, так и в соцсетях - выяснилось, что детям важнее «звездный» гость на празднике, чем хорошая погода. Поэтому была определена четкая дата, по которой и будут вестись переговоры с потенциальными хедлайнерами. Выпускной состоится в ночь с 26 на 27 июня 2020 года, - подчеркнул Вадим Кстенин.

По опросам выпускников формируется предварительный «шорт-лист» из пяти исполнителей или групп. Организаторы постараются до самого дня праздника сохранить в тайне имена исполнителей.

- Мне эти имена и названия ничего не говорят, но они и не должны: если дети сами назвали этих исполнителей, то их и следует рассматривать, не обращая внимания на музыкальные предпочтения чиновников – праздник мы делаем не для них. Когда опросы закончатся, профильным службам следует окончательно определиться с составом «звезд», исходя из стоимости выступлений и наличия самой возможности посетить Воронеж в день выпускного. Предлагаю рассмотреть привлечение не одного, а двух исполнителей или коллективов – из тех, которых выбрали выпускники, - дал указание глава города.

Кроме того, мощность «ресторанного дворика», который будет развернут в «Алых парусах», увеличится. На время празднования на территорию парка также перенесут часть иллюминации, которая сейчас украшает центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU