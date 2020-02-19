2020-02-19T17:26:12+03:00
Общество

На второй общегородской выпускной в Воронеж могут приехать два звездных исполнителя

Также «Алые паруса» к празднику украсят иллюминацией
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Часть сюрпризов пока держат в тайнеЧасть сюрпризов пока держат в тайнеФото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

Почти четыре тысячи выпускников в прошлом году простились со школой в парке «Алые паруса». Первый общегородской выпускной запомнился многим, хотя бы из-за выступление Тимы Белорусских. Однако после этого мэр Воронежа Вадим Кстенин предложил отказаться от приглашения звезд. Тут уже заволновались нынешние старшеклассники: «Что же тогда будет?»

19 февраля глава города провел межведомственное совещание по подготовке ко второму общегородскому выпускному. Пройдет праздник вновь в парке «Алые паруса». Ожидается, что в общегородском выпускном примут участие более 4,2 тысячи детей. Всего выпускников в 2020 году в воронежских школах будет чуть более 5,4 тысяч.

- Единственная по-настоящему серьезная проблема, с которой мы столкнулись -это плохая погода. На нее мы никак не можем повлиять. Обсуждалась возможность корректировок даты в зависимости от погодных условий, но по многочисленным опросам – как в школах, так и в соцсетях - выяснилось, что детям важнее «звездный» гость на празднике, чем хорошая погода. Поэтому была определена четкая дата, по которой и будут вестись переговоры с потенциальными хедлайнерами. Выпускной состоится в ночь с 26 на 27 июня 2020 года, - подчеркнул Вадим Кстенин.

По опросам выпускников формируется предварительный «шорт-лист» из пяти исполнителей или групп. Организаторы постараются до самого дня праздника сохранить в тайне имена исполнителей.

- Мне эти имена и названия ничего не говорят, но они и не должны: если дети сами назвали этих исполнителей, то их и следует рассматривать, не обращая внимания на музыкальные предпочтения чиновников – праздник мы делаем не для них. Когда опросы закончатся, профильным службам следует окончательно определиться с составом «звезд», исходя из стоимости выступлений и наличия самой возможности посетить Воронеж в день выпускного. Предлагаю рассмотреть привлечение не одного, а двух исполнителей или коллективов – из тех, которых выбрали выпускники, - дал указание глава города.

Кроме того, мощность «ресторанного дворика», который будет развернут в «Алых парусах», увеличится. На время празднования на территорию парка также перенесут часть иллюминации, которая сейчас украшает центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже перекроют часть Кольцовской улицы и запретят парковку у парка «Патриотов»
В Воронежской области семьи стали чаще брать приемных детей
В Воронежской области к 11 годам тюрьмы приговорили наркокурьера
На второй общегородской выпускной в Воронеж могут приехать два звездных исполнителя
Перевозчики воронежских маршруток опасаются конкурентов из других регионов
Воронежская танцовщица Лейла Амар стала участницей реалити-шоу «Модель XL»
В Воронеже подорожал проезд в трех маршрутках
Стало известно, когда собранный на воронежском авиазаводе Ил-112В совершит второй полет
В Воронеже наркоман почти угнал трактор
В Воронеже к школе №92 присоединили школу №17
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
В Воронеже поймали распространителей героина через тайники на детский площадках
Креативные воронежцы слепили из снега унитазовика
Воронежскую компанию оштрафуют на 100 тысяч рублей за нарушение трудового договора
Под Воронежем разыскивают подростков, бегавших по обледнелой крыше многоэтажки