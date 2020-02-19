Перевозчики воронежских маршруток опасаются конкурентов из других регионов

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:25:17+03:00

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Торги на право обслуживать городские маршруты Воронежа затянулись. Напомним, мэрия выставила на конкурс 120 маршрутов. Первоначально ожидалось, что итоги аукциона объявят 19 февраля. Но к этому дню борьба за лоты была в самом разгаре, разыграны оказались лишь половина маршрутов. При этом среди желающих работать в Воронеже оказались даже транспортные предприятия других регионов. В частности, Твери. Что вызвало тревогу среди воронежских перевозчиков, которые предположили, что это могут быть подставные игроки, не имеющие ни подвижного состава, ни базы, а вступившие в борьбу ради последующего откупа.

В мэрии, впрочем, эти тревоги категорически отмели:

- Перед заключением контракта с победителями все претенденты будут проверяться на соответствие заявленным требованиям. В каждом контракте оговаривается наличие определенного количества машин для обслуживания маршрута, состав автопарка и другие требования. В случае выявления несоответствия победителей торгов этим требованиям, перевозчика не допустят к работе.

Участие же в конкурсе иногородних фирм в мэрии объяснили требованиями закона о конкуренции.

- Если перевозчики будут выполнять предъявленные контрактом требования, то, по большому счету, какая разница, кто будет работать на маршруте – воронежская или иногородняя фирма, - отметил наш собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU