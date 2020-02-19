2020-02-19T17:25:17+03:00
Общество

Перевозчики воронежских маршруток опасаются конкурентов из других регионов

Электронная битва за контракты продолжается третий день
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Торги на право обслуживать городские маршруты Воронежа затянулись. Напомним, мэрия выставила на конкурс 120 маршрутов. Первоначально ожидалось, что итоги аукциона объявят 19 февраля. Но к этому дню борьба за лоты была в самом разгаре, разыграны оказались лишь половина маршрутов. При этом среди желающих работать в Воронеже оказались даже транспортные предприятия других регионов. В частности, Твери. Что вызвало тревогу среди воронежских перевозчиков, которые предположили, что это могут быть подставные игроки, не имеющие ни подвижного состава, ни базы, а вступившие в борьбу ради последующего откупа.

В мэрии, впрочем, эти тревоги категорически отмели:

- Перед заключением контракта с победителями все претенденты будут проверяться на соответствие заявленным требованиям. В каждом контракте оговаривается наличие определенного количества машин для обслуживания маршрута, состав автопарка и другие требования. В случае выявления несоответствия победителей торгов этим требованиям, перевозчика не допустят к работе.

Участие же в конкурсе иногородних фирм в мэрии объяснили требованиями закона о конкуренции.

- Если перевозчики будут выполнять предъявленные контрактом требования, то, по большому счету, какая разница, кто будет работать на маршруте – воронежская или иногородняя фирма, - отметил наш собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже перекроют часть Кольцовской улицы и запретят парковку у парка «Патриотов»
В Воронежской области семьи стали чаще брать приемных детей
В Воронежской области к 11 годам тюрьмы приговорили наркокурьера
На второй общегородской выпускной в Воронеж могут приехать два звездных исполнителя
Перевозчики воронежских маршруток опасаются конкурентов из других регионов
Воронежская танцовщица Лейла Амар стала участницей реалити-шоу «Модель XL»
В Воронеже подорожал проезд в трех маршрутках
Стало известно, когда собранный на воронежском авиазаводе Ил-112В совершит второй полет
В Воронеже наркоман почти угнал трактор
В Воронеже к школе №92 присоединили школу №17
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
В Воронеже поймали распространителей героина через тайники на детский площадках
Креативные воронежцы слепили из снега унитазовика
Воронежскую компанию оштрафуют на 100 тысяч рублей за нарушение трудового договора
Под Воронежем разыскивают подростков, бегавших по обледнелой крыше многоэтажки