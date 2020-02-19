Перевозчики воронежских маршруток опасаются конкурентов из других регионов
Торги на право обслуживать городские маршруты Воронежа затянулись. Напомним, мэрия выставила на конкурс 120 маршрутов. Первоначально ожидалось, что итоги аукциона объявят 19 февраля. Но к этому дню борьба за лоты была в самом разгаре, разыграны оказались лишь половина маршрутов. При этом среди желающих работать в Воронеже оказались даже транспортные предприятия других регионов. В частности, Твери. Что вызвало тревогу среди воронежских перевозчиков, которые предположили, что это могут быть подставные игроки, не имеющие ни подвижного состава, ни базы, а вступившие в борьбу ради последующего откупа.
В мэрии, впрочем, эти тревоги категорически отмели:
- Перед заключением контракта с победителями все претенденты будут проверяться на соответствие заявленным требованиям. В каждом контракте оговаривается наличие определенного количества машин для обслуживания маршрута, состав автопарка и другие требования. В случае выявления несоответствия победителей торгов этим требованиям, перевозчика не допустят к работе.
Участие же в конкурсе иногородних фирм в мэрии объяснили требованиями закона о конкуренции.
- Если перевозчики будут выполнять предъявленные контрактом требования, то, по большому счету, какая разница, кто будет работать на маршруте – воронежская или иногородняя фирма, - отметил наш собеседник.
ИСТОЧНИК KP.RU