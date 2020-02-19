Воронежская танцовщица Лейла Амар стала участницей реалити-шоу «Модель XL»

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:36:08+03:00

Его можно будет увидеть на канале «Ю»

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Одной из участниц реалити-шоу «Модель XL» на канале «Ю» стала фактурная танцовщица Лейла Амар. Девушка предпочитает восточные танцы, к примеру, танец живота. При этом она не только участвует в конкурсах, но и судит их (Лейла входит в жюри многих соревнований). А еще она преподает в школе танцев. По образованию Лейла юрист, живет пока с мамой, но встречается с парнем младшее ее на шесть лет.

Лейле Амар 34 года. При росте 169 сантиметров она весит 100 килограммов. Объем бедер 125 см., талии – 100, груди - 125. Размер ноги – 38-39. Как-то пышная танцовщица поспорила с подругой, что похудеет на 20 кг. – проиграла...

В компании 11 пышных красавиц Лейла два месяца будут жить в роскошном доме, на глазах у зрителей превращаясь в профессиональную модель. Участниц ждут испытания, мастер-классы и обучение у лучших экспертов в мире моды.

Напомним, о Лейле уже писала «Комсомолка». Она участвовала в кастинге шоу «Танцы» на канале ТНТ. Девушка тогда советовала дамам, чьи прелести не вмещаются в стандартный формат 90-60-90, не комплексовать по этому поводу. А худеть надо, по ее мнению, только если испытываешь дискомфорт от своего веса. Если нет, то не стоит заморачиваться.

Лейла предпочитает экзотические сценические образы.Фото: предоставлено Лейлой Амар.

Участниц конкурса будет оценивать звездная команда ведущих и судей: Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин, Павел Раков. Победительница проекта получит контракт со швейцарским международным модельным агентством Metro Model Agency, станет лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой и отправится в путешествие в Хорватию.

Реалити «Модель XL» стартует 22 февраля. Шоу будет выходить по субботам в 18.00 на канале «Ю».

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ИСТОЧНИК KP.RU