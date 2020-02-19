В Воронеже подорожал проезд в трех маршрутках

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:46:42+03:00

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С момента последнего повышения тарифов на проезд в общественном транспорте и до недавнего времени в трех маршрутках Воронежа, №№80, 69Т и 28, действовала единая стоимость, как при наличной, так и при безналичной оплате – 21 рубль. Что было очень удобно пенсионерам, не имеющим карт, и горожанам, желающим сэкономить.

В понедельник, 17 февраля, проезд по карте здесь стал стоить , как и у других, - 23 рубля. Наличкой же остался на прежнем уровне. Перевозчик объяснил новшество завершением действия старого договора с администрацией.

- В условиях нового договора прописано, что оплата должна быть дифференцированной и фиксированной. Если раньше я был ограничен только верхней планкой при установлении цены, то теперь цену мне устанавливают, - пояснил «КП»-Воронеж» Владислав Очнев, директор транспортного предприятия, обслуживающего эти маршруты.

Напомним, сейчас во многих маршрутках действует негласное правило: водители делают скидки пассажирам, оплачивающим проезд наличкой. В этом у них есть прямая заинтересованность. В случае платы через терминал, деньги сначала попадают в банк, и снять их со счета можно только по итогам месяца. А наличные попадают в оборот тут же. На них водитель может в случае необходимости заправить или отремонтировать автобус, или использовать выручку в качестве зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU