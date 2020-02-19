Стало известно, когда собранный на воронежском авиазаводе Ил-112В совершит второй полет

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:46:25+03:00

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Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, собранный на воронежском авиазаводе, совершит второй полет в апреле. Как отметил глава ПАО «Ил» Юрий Грудинин, после этого сразу будет поднят вопрос об организации серийного производства данной модели на ВАСО.

Мы рассказывали рассказал о нюансах полета первого опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который прошел в Воронеже. Оказалось, что еще 12 декабря 2018 года при гонке двигателя на земле произошел отказ. Виной стала автоматика двигателя, которая тогда была не доведена до совершенства. Самолет приходилось дорабатывать.

Недавно также стало известно, что на авиазаводе «Сокол» приступили к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300. В кооперации по изготовлению агрегатов для этой модели участвуют также заводы «ВАСО» в Воронеже и «Авиастар-СП» в Ульяновске. Финальная сборка пройдет на производственных площадях РСК «МиГ» - на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

ИСТОЧНИК KP.RU