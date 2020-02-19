2020-02-19T15:34:17+03:00
Общество

В Воронеже к школе №92 присоединили школу №17

Кроме того, были объединены два детских сада
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На пятьдесят первом заседании Воронежской городской Думы, которое состоялось 19 февраля, была согласована реорганизация двух образовательных учреждений. Речь идет о Центре развития ребенка – детском саде № 65. К нему будет присоединен детсад для мальчишек и девчонок раннего возраста № 6. Кроме того, к школе № 92 будет присоединена школа № 17.

- Причины объединения детсадов и школ одинаковы. Это сделано в соответствии с плановыми мероприятиями по снижению неэффективности расходов бюджетных средств. Речь идет об оптимизации образовательного процесса. Объединяемые учреждения находятся в непосредственной близости друг от друга. Соответственно, когда детсад №6 и школа №17 войдут в состав более крупных учреждений, они станут их филиалами. Будет создано единое образовательное пространство. Им будет легче управлять, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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