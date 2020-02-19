2020-02-19T14:47:16+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали распространителей героина через тайники на детский площадках

Также они прятали вещество в ливневых канализациях и мусорных контейнерах
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали подозреваемые в сбыте героина через тайники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 19 февраля.

Выяснилось, что двое уроженцев среднеазиатской республики 36 и 30 лет распространяли наркотики в столице Черноземья с помощью закладок в районе спортивных и детских площадок, мусорных контейнеров и ливневых канализаций. Оптовые партии они забирали из тайников в лесном массиве.

Во время обыска в их съемной квартире нашли и изъяли 41 сверток, в котором находилось 150 граммов героина. Также стражи порядка обнаружили банковские карты, мобильные телефоны, электронные весы и упаковочные материалы.

На мужчин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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