2020-02-19T14:18:43+03:00
Общество

Креативные воронежцы слепили из снега унитазовика

Снежный туалет местные жители заметили на одной их улиц города
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже местные жители могут слепить из снега все, что душе угодно. На этот раз оригинальность привела их к унитазу. Горожане вылепили из снега туалет. Креативную скульптуру сфотографировали на одной из улиц столицы Черноземья. Снимок опубликовали в Сети.

Снежную фигуру в комментариях к посту пользователи назвали унитазовиком. И отметили, что для полноты картины не хватает только рулона туалетной бумаги из того же материала. Также воронежцы поинтересовались у автора скульптуры, платное ли ее использование.

- С заботой о нуждах горожан, - написала местная жительница.

А как вам такое творчество?

ИСТОЧНИК KP.RU

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