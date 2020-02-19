Воронежскую компанию оштрафуют на 100 тысяч рублей за нарушение трудового договора

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:18:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Левобережного района возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Камаизоляция». Руководство компании обвиняют в уклонении от оформления трудового договора (по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Началась проверка в январе 2020 года с коллективного обращения граждан о нарушении их трудовых прав. Организация просто отказывалась оформлять «взаимоотношения».

ООО «Камаизоляция» на основании субподрядного договора выполняло электромонтажные работы на АО «Воронежсинтезкаучук». Компания привлекла более двух десятков жителей Воронежской области. С ними в нарушение Трудового кодекса РФ субподрядчиком не заключены трудовые договоры.

- Дело направлено в Государственную инспекцию труда для решения вопроса о привлечении ООО «Камаизоляция» к административной ответственности. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено наказание для юридических лиц в виде штрафа до 100 тысяч рублей, - отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU