Под Воронежем разыскивают подростков, бегавших по обледнелой крыше многоэтажки

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:01:54+03:00

Замок на чердак уже давно был сломан

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13 февраля в соцсетях появилось видео, как двое подростков беспрепятственно взобрались на обледенелую крышу пятиэтажного дома на улице Транспортной в городе Семилуки. В областной прокуратуре тогда сообщили, что намерены найти виновников того, что эта ситуация в принципе могла возникнуть.

Оказалось, что дом обслуживает ТСЖ «Кристалл». Дети залезли на крышу через чердак, так как замок на люке был сломан. Ранее забитый кусками пластиковых панелей проем окна для выхода на крышу также сломали.

- Крыша данного дома имеет скатную форму, в связи с чем к ней предъявляются повышенные требования в части безопасности эксплуатации и наличия парапетов , - сообщают в прокуратуре

Однако, в нарушение закона на кровле отсутствуют какие-либо ограждения. Ранее их демонтировали из-за неустойчивой конструкции. Дети могли легко сорваться.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление председателю ТСЖ «Кристалл» об устранении выявленных нарушений. Сотрудниками полиции сейчас разыскивают самих подростков, забравшихся на крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU