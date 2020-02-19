Аналитики посчитали, что выгоднее для воронежцев: арендовать квартиру или брать ипотеку

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:52:45+03:00

В среднем по России ипотека позволит въехать в собственную «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, чем аренда, однако за это придется переплатить более 353 тысяч рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Эксперты портала Domofond.ru попытались разрешить один из труднейших вопросов для многих семей: получить квартиру, взяв ипотечный кредит, или копить на нее деньги и снимать жилье? Что выгоднее и быстрее?

Конечно, такое исследование во многом условно. За основу была взята некая «идеальная» ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе. На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного бюджета. Первоначальный взнос по займу - 20% от стоимости квартиры (по условиям «семейной ипотеки»). Тогда ставка будет равна 6%.

На откладывание денег на покупку квартиры и аренду семья также готова выделить половину дохода.

В таком случае среднем по стране на выплату ипотеки уйдет 5 лет и 3 месяца, тогда как при аренде жилья получится накопить на квартиру только за 9 лет и 4 месяцев. Ипотека позволит получить собственную «двушку» на 4 года и 1 месяц быстрее, чем аренда с накоплением. При этом переплатить придется 353 704 руб. Это 14% от изначальной стоимости двухкомнатной квартиры.

В среднем по России ипотека позволит въехать в собственную «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, чем аренда, однако за это придется переплатить более 353 тысяч рублей! Но давайте перейдем от общих цифр к воронежским реалиям.

По подсчетам исследователей, в январе 2020 года стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке нашего регион в среднем равнялась 1,95 млн рублей. Пять с половиной лет потребуется, чтобы выплатить за нее ипотеку. Переплата при этом достигнет 276 798 рублей.

Если же воронежская семья будет арендовать жилье, то «двушка» ей обойдет в 12 тысяч рублей в месяц. Откладывать при этом на собственное жилье семья, по мнению аналитиков, должна более 21 тысячи рублей. Следовательно через 8 лет и 8 месяцев эти люди смогут позволить себе собственные «квадратные метры».

ИСТОЧНИК KP.RU