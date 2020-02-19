Житель воронежской области проведет пять месяцев на исправительных работах за взятку инспектору ДПС

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:29:59+03:00

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Жителя Бутурлиновского района приговорили к пяти месяцам исправительных работ за попытку дачи взятки инспектору ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 19 февраля.

Так, в октябре прошлого года 27-летнего местного жителя в рабочем поселке Кисляй остановили сотрудники ГИБДД. Во время проверки документов они выяснили, что мужчина лишен прав и начали составлять протокол. Но водитель хотел избежать наказания и предложил инспектору три тысячи рублей. Полицейский от взятки отказался и сообщил об этом в дежурную часть

В итоге суд учел полное признание вины, активное способствование расследованию преступления, а также наличие маленьких детей и приговорил мужчину к исправительным работам с удержанием в доход государства 5% заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU