В Воронеже определился победитель зимней футбольной Лиги Чемпионов Бизнеса

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:29:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнем туре зимнего сезона Лиги Чемпионов Бизнеса определился победитель турнира. Причем для этого «Газпроектинжинирингу» не пришлось напрягаться, его сопернику «Космос-Нефть-Газу» записали техническое поражение.

Другие матчи тура закончились так: «Энергетическая электроника» обыграла «СКТБ ЭС» (3:2), «Нижнедевицкавтодор» победил «Росавтодор» в «дорожном дерби» (4:2), а «Кондитерская фабрика» одолела «ГК Боравто» - 6:4.

Подводя итоги турнира, организаторы поблагодарили его участников. Кого за мастерство, кого за стойкость. А победители вообще ухитрились по ходу турнира совершенно поменять манеру игры. Раньше их козырем были контратаки, а когда «Газпроектинжиниринг» вышел на первое место, футболисты команды обрели уверенность и стали успешно действовать «первым номером».

Напоминаем, турнир открыт для новых участников. Как сыграть в весеннем сезоне, можно узнать здесь

ИСТОЧНИК KP.RU