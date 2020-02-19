В Воронеже определился победитель зимней футбольной Лиги Чемпионов Бизнеса
В последнем туре зимнего сезона Лиги Чемпионов Бизнеса определился победитель турнира. Причем для этого «Газпроектинжинирингу» не пришлось напрягаться, его сопернику «Космос-Нефть-Газу» записали техническое поражение.
Другие матчи тура закончились так: «Энергетическая электроника» обыграла «СКТБ ЭС» (3:2), «Нижнедевицкавтодор» победил «Росавтодор» в «дорожном дерби» (4:2), а «Кондитерская фабрика» одолела «ГК Боравто» - 6:4.
Подводя итоги турнира, организаторы поблагодарили его участников. Кого за мастерство, кого за стойкость. А победители вообще ухитрились по ходу турнира совершенно поменять манеру игры. Раньше их козырем были контратаки, а когда «Газпроектинжиниринг» вышел на первое место, футболисты команды обрели уверенность и стали успешно действовать «первым номером».
Напоминаем, турнир открыт для новых участников. Как сыграть в весеннем сезоне, можно узнать здесь
ИСТОЧНИК KP.RU