В поселке под Воронежем скорая не может доехать к больным по утопающим в грязи дорогам

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:00:41+03:00

Колеи в ухабах и колдобинах обещают привести в порядок либо к концу весны, либо к августу 2020 года [фото]

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Более 300 семей, живущих в микрорайоне Западный поселка Латная, обратились за помощью в региональное отделение Народного фронта. Дело в том, что по их дорогам можно нормально ездить только сухим летом. Любой дождь и тем более весенняя или осенняя распутица превращает их грунтовки в жидкую грязевую кашу. Проблема еще больше обострилась после прокладки водопровода. Вроде хорошо, вода появилась, но после прокладки труб дорогу не заделали.

В качестве грунтовки на данный момент убедились активисты ОНФ. Они попытались проехать по улице Гагарина. Ближе к перекрестку с улицей Глинки машина застряла. По словам местных жителей, которые обратились за помощью к общественникам, после затяжных дождей в ямах образуются такие лужи, которые невозможно обойти. Выравнивание неровностей грейдером, отсыпка грунтовки шлаком и строительным мусором мало помогают. Жильцы жалуются, что на некоторые улицы микрорайона в разгар распутицы отказывается заезжать скорая. Больных приходится вести или даже нести до более или менее ровных участков.

Даже пешком здесь ходить трудновато.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Даже зимой, когда грязь подмерзает, проехать здесь можно лишь на внедорожнике. Обычный седан сядет на «брюхо» из-за высокой колеи. Выехать из нее не дает наледь, - рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Воронежской области Игорь Яковлев. - Во время проверки мы пообщались с местными властями. Чиновники сообщили, что в прошлом году из бюджета поселка Латная выделили два миллиона рублей на проектирование строительства дорог на трех главных улицах микрорайона. Получены все необходимые согласования, положительное заключение госэкспертизы. Однако реализовать проект, стоимость которого составляет более 90 миллионов рублей, без финансовой помощи региона и района поселок не в состоянии.

По данным ОНФ, бюджет поселка является на две трети дотационным, а его доходы не превышают 24 миллионов рублей в год. При этом только на жилищно-коммунальное хозяйство уходит более 40 млн. Дополнительные траты на строительство дорог не позволят даже на минимальном уровне содержать социальную и коммунальную инфраструктуру.

- Мы попросили правительство Воронежской области и администрацию Семилукского района помочь муниципалитету в реализации этого проекта, включив его в региональную адресную инвестиционную программу, - заявил Игорь Яковлев. - Она предусматривает, прежде всего, значительное участие вышестоящих бюджетов.

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации Семилукского района заявили, что проблема скоро разрешится:

- В марте состоятся торги, на которых определят подрядчика, который должен будет привести в порядок эти дороги. Областные власти обещали помочь с деньгами. По оптимистичным прогнозам, нормальные дороги должны сделать к концу мая, в худшем случае – к августу 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU