2020-02-19T12:31:40+03:00
Общество

Воронежские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung

Рейтинг популярных мобильных устройств, зарегистрированных в сети Tele2 в Воронежской области в 2019 году
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Наиболее востребованными стали смартфоны Samsung – им отдали предпочтение 21% жителей региона, второе место рейтинга досталось бренду Nokia.

Абоненты Tele2 в курсе главных новинок рынка мобильных устройств и операторской розницы. Как активным пользователям интернета, им важно всегда иметь доступ к цифровым каналам и оперативно решать собственные задачи с помощью «умных» гаджетов, поэтому аппараты c поддержкой 4G становятся все более популярными. По итогам 2019 года доля смартфонов в сети Tele2 в Черноземье достигла 68%. При этом устройства с поддержкой LTE продемонстрировали наибольший рост – их доля в общей базе смартфонов увеличилась на 14 п. п. год к году, превысив 80%.

В 2019 году при выборе гаджетов более 85% абонентов Tele2 из Черноземья отдавали предпочтение смартфонам среднего ценового сегмента стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей. Как и год назад, наиболее востребованными остаются устройства на операционной системе Android – их доля в сети оператора достигла 90%. Еще одной тенденцией прошедшего года стал значительный рост популярности аппаратов с диагональю более 5,5 дюйма – за год их доля увеличилась почти в 2 раза и составила более 45% от всех смартфонов в сети Tele2.

По итогам 2019 года в Воронежской области рейтинг зарегистрированных в сети оператора новых устройств возглавил бренд Samsung (21%). Также наиболее востребованными были смартфоны Nokia и Honor – на их долю приходится 11% и 10% соответственно.

Лидером рейтинга самых популярных среди воронежцев моделей стал смартфон Honor 7s. На втором месте оказался Xiaomi Redmi 6A. В пятерку лидеров в прошедшем году также вошли Honor 10 Lite, Honor 9 Lite и Samsung Galaxy J1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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