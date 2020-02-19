2020-02-19T12:30:38+03:00
Звезды

Nazareth отметит в Воронеже 50-летие

Коллектив выступит с новыми песнями и золотыми хитами
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Легендарная шотландская группа Nazareth, отмечающая полувековой юбилей масштабным мировым туром, в рамках которого даст концерты в Южной Америке, Западной Европе и России, приедет и в Воронеж.

С момента создания группы большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски Razamanaz (1973), Loud’n’Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock’n’Roll (1976) — настоящие шедевры хард-рока, завоевавшие более 50 золотых и платиновых наград, а баллада Love Hurts по прежнему занимает лидирующие позиции в плей-листах многих радиостанций.

Новый студийный альбом Tattooed On My Brain, как и обещал основатель группы Пит Эгню (Pete Agnew), многих «заставил выпрыгнуть из носков», заняв в чартах Европы и Англии верхние строчки. Хит Never Dance With The Devil стал новым фаворитом живых выступлений коллектива.

Концерт пройдет 27 февраля в Event-Hall в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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