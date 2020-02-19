2020-02-19T12:26:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области за дачу взятки задержали руководителя строительной организации

Теперь 47-летнему местному жителю грозит до восьми лет лишения свободы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области сотрудники полиции задержали 47-летнего руководителя строительной организации. Мужчину подозревают в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 19 февраля.

Так, к правоохранителям обратился мужчина, который осуществляет надзорную деятельность за выполнением строительно-монтажных работ. Он рассказал, что на его счет поступили деньги за подписание акта приемки выполненных работ без исполнительной документации. Сумму перевел как раз руководитель строительной фирмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке под Воронежем скорая не может доехать к больным по утопающим в грязи дорогам
Воронежские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung
Nazareth отметит в Воронеже 50-летие
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В Воронежской области за дачу взятки задержали руководителя строительной организации
Бдительные воронежцы заметили новую угрозу обрушения перил виадука на Заставе
В Воронежской области на плодородной земле предприятие устроило свалку
После смерти в 23-летнего парня в реанимации воронежской райбольницы возбудили уголовное дело
В последнем матче сезона воронежский «Буран» победил ХК «Тамбов»
Воронежец сообщил мошенникам код из смс и лишился почти двух миллионов рублей
В Воронежской области засняли на видео бегущего по дороге эму
В Воронеже закрыли незаконный хостел
В Воронеже разыскивают 14-летнего мальчика
В Воронежской области в колонию отправили мужчину, который избивал 5-летнюю дочь и отбирал ее еду
В Воронеже ДиДюЛя выступит с камерным оркестром
В Воронеже выступят звезды дискотек 90-х
В Воронежском заповеднике посчитали зверей по следам