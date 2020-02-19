В Воронежской области за дачу взятки задержали руководителя строительной организации

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:26:44+03:00

Теперь 47-летнему местному жителю грозит до восьми лет лишения свободы

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В Воронежской области сотрудники полиции задержали 47-летнего руководителя строительной организации. Мужчину подозревают в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 19 февраля.

Так, к правоохранителям обратился мужчина, который осуществляет надзорную деятельность за выполнением строительно-монтажных работ. Он рассказал, что на его счет поступили деньги за подписание акта приемки выполненных работ без исполнительной документации. Сумму перевел как раз руководитель строительной фирмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU