Бдительные воронежцы заметили новую угрозу обрушения перил виадука на Заставе

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:01:22+03:00

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Чугунная ограда виадука на Московском проспекте в районе площади Заставы продолжает разрушаться. Чуть меньше года назад, накануне майских праздников, обрушились сразу несколько секций на стороне по ходу движения в центр. Тогда, после публикаций в СМИ, перила подлатали.

Теперь же признаки скорого падения наметились на противоположной стороне. Об этом сообщили наши читатели и прислали нам фото с места. На снимке видно, что одно из креплений секции разрушилось и фрагмент перил опасно накренился в сторону железнодорожного полотна.

«КП»-Воронеж» передала фотографию читателя в мэрию Воронежа, где пообещали в ближайшее время закрепить аварийную конструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU