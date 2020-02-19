В Воронежской области на плодородной земле предприятие устроило свалку

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:58:28+03:00

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Специалисты Управления Россельхознадзора обнаружили свалку в селе Квашино Воробьевского района. Предприятие ФГУП «Воробьевское» завалило строительным мусором участок сельскохозяйственного назначения.

Выяснилось, что организация арендовала в селе участок площадью в 888,2 кв.м. Но из них на 343 кв.м. были разбросаны битые кирпичи, стекло, пластиковые пакеты и шифер. Хотя земля должна была использоваться для выращивания культур.

Тогда образцы земли взяли на анализ в лабораторию. Оказалось, что из-за свалки в плодородной почве был превышен уровень подвижных форм свинца и цинка. Специалисты отметили ухудшение качества земельного участка из-за неправильного использования.

По факту выявленного нарушения государственным инспектором Управления составлен протокол по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель».

В январе 2020 года постановлением Управления Россельхознадзора предприятие признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде взыскания штрафа в размере 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU