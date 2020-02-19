После смерти в 23-летнего парня в реанимации воронежской райбольницы возбудили уголовное дело

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:28:00+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 23-летнего парня в реанимации Бобровской районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 19 февраля.

По предварительным данным, 2 января около шести часов утра родственники молодого человека вызвали скорую из-за его плохого самочувствия. Врачи сделали ему укол жаропонижающего, дали рекомендации и уехали. Но парню стало только хуже. В тот же день семья самостоятельно отвезла его в больницу. После обследования его перевели в реанимацию, где он и скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пациента, допрашиваются свидетеля, а также выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В том числе, в ходе расследования будет дана оценка действиям медицинского персонала лечебного учреждения, сделаны объективные выводы о своевременности и качестве мер по оказанию помощи пациенту, - прокомментировали в ведомстве.

При этом в СК отметили, что возбуждение дела еще не означает вину врачей. Все покажет расследование. Перед следствием стоит задача не допустить необоснованного привлечения к уголовной ответственности медицинских работников, а также нарушения прав пациентов и врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU