2020-02-19T11:35:41+03:00
Спорт

В последнем матче сезона воронежский «Буран» победил ХК «Тамбов»

Дубль сделал еще недавно игравший за «Россошь» Дмитрий Попов
Юрий КОЗЛОВ
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Лучшими во многих матчах "Бурана" в этом сезоне были его болельщики.Лучшими во многих матчах "Бурана" в этом сезоне были его болельщики.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Игра в Тамбове началась со взаимных атак. И уже на четвертой минуте «Буран» открыл счет – Дмитрий Попов подправил шайбу после броска партнера по команде – 1:0. И он же на 19 минуте поставил точку в реализации большинства – 2:0.

Стоит заметить, что 18-летнего Дмитрия Попова командировали в «Буран» из фарм-клуба «Россошь». Возможно, в ходе сезона стоило бы больше обращать внимание на юных хоккеистов из Воронежской области. В плей-офф, наверное, бы все равно не вышли, но зато местную молодежь обкатали. А так бесконечное мелькание то московских динамовцев, то ярославских железнодорожников, не пришедшихся ко двору в своих командах, уже порядком надоело. Да к тому же и выглядит бессмысленным.

Возвращаясь к матчу, на 24 минуте Червоненко перехватил шайбу, когда «Буран» был в меньшинстве, умчался к воротам и отправил снаряд прямиком в «девятку» - 0:3. И только в третьем периоде на 43 минуте бросок Олега Попова в большинстве позволил «Тамбову» размочить счет – 1:3.

В итоге «Буран» занял 14 место в Конференции 1 с 47 очками. А ХК «Тамбов» остался девятым. Соседям до плей-офф не хватило шести очков.

- Хочу поблагодарить болельщиков. Мы слышали, спасибо большое за такую поддержку, - сказал после матча и.о. главного тренера «Бурана» Михаил Бирюков. - Сезон закончился для нас, к сожалению. После игры в Твери был, наверное, самый жесткий разговор с командой из тех трех лет, которые я работаю в клубе. Может быть, он повлиял, не знаю… Самоотдача команды понравилась, ну и большое спасибо нашему вратарю за этот сезон. Мальчишка (Владислав Окоряк – Ред.) реально добавлял на глазах. Желаю ему успехов, удачи, ну и плюс, наверное, небольшое хорошее впечатление в работе тренерского штаба – это два мальчишки из «Россоши». Один сегодня две шайбы забросил. Спасибо. Пацаны бьются, они старались честно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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