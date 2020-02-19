Воронежец сообщил мошенникам код из смс и лишился почти двух миллионов рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:49:54+03:00

Преступники получили доступ к мобильному банку мужчины и списали с его счетов все средства

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В Воронеже мужчина лишился почти двух миллионов рублей после разговора с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 19 февраля.

Так, горожанину на мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сообщил о том, что на банковские счета мужчины совершена атака. С них пытаются снять деньги. Воронежец продиктовал преступникам код из смс сообщения, а они, подключившись к «мобильному банку», похитили у него 1,25 миллиона рублей.

После этого обеспокоенный мужчина снял в банкомате со счета в другом банке еще 500 тысяч рублей и зачислил их на свои счета, но они уже контролировались мошенниками. В итоге он лишился 1 миллиона 750 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано семь сообщений о фактах хищения денег мошенниками, из которых шесть преступлений совершены бесконтактным способом. Кроме того, также зарегистрировано два факта хищения с банковских карт аферистами, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Причиненный ущерб составил более трех миллионов рублей. Потерпевшие сообщали «банковским служащим» данные своей карты, либо доверяли «покупателям» с сайта бесплатных объявлений конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU