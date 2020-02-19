2020-02-19T10:46:44+03:00
Общество

В Воронежской области засняли на видео бегущего по дороге эму

Птицу заметили в Аннинском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Аннинском районе местный житель заметил на дороге необычного участника движение. По проезжей части неслась эму. Это самая крупная птица после страуса. Видео опубликовали в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что эму явно напуган. Местные жители предположили, что птица сбежала с фермы в Новоусманском районе или выпала из машины во время перевозки.

Эму родом из Австралии. Несмотря на то что сильных морозов в регионе нет, птица может не вынести непривычных условий и отсутствия питания.

Эму в Аннинском районе.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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