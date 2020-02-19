В Воронеже разыскивают 14-летнего мальчика

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:20:26+03:00

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В Воронеже начали поиски 14-летнего Дмитрия Локтева. Мальчик вышел из дома на улице Лизюкова во вторник, 18 февраля. Больше на связь с родными он не выходил. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Рост школьника 176 см. У него худощавое телосложение. В день исчезновения Дмитрий Локтев был в черной куртке выше колена с капюшоном, черной толстовке с белыми лампасами на рукавах с капюшоном, в серых штанах и бордовых кроссовках.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении ребенка, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU