2020-02-19T09:11:31+03:00
Происшествия

В Воронежской области в колонию отправили мужчину, который избивал 5-летнюю дочь и отбирал ее еду

Виновным себя он не считает и обвиняет супругу в подделке доказательств
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Калачеевский райсуд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют сразу по трем статьям за то, что он избивал свою пятилетнюю дочь, а затем угрожал жене убийством за заявление на него в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Выяснилось, что с марта по август мужчина выпивал и систематически избивал маленькую дочку за то, что она мешала ему употреблять алкоголь. Он также отбирал у нее еду для закуски и выгонял из дома. Кроме того, когда отец узнал, что на него возбудили уголовное дело, начал угрожать своей супруге убийством. Мужчина требовал, чтобы она забрала заявление и при этом держал в руке нож.

Свою вину местный житель так и не признал. Он утверждает. что не избивал дочь и жену, а все доказательства его супруга подделала.

Суд согласился с позицией прокурора назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяце лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним); п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящихся в материальной зависимости от виновного); ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшей к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке под Воронежем скорая не может доехать к больным по утопающим в грязи дорогам
Воронежские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung
Nazareth отметит в Воронеже 50-летие
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В Воронежской области за дачу взятки задержали руководителя строительной организации
Бдительные воронежцы заметили новую угрозу обрушения перил виадука на Заставе
В Воронежской области на плодородной земле предприятие устроило свалку
После смерти в 23-летнего парня в реанимации воронежской райбольницы возбудили уголовное дело
В последнем матче сезона воронежский «Буран» победил ХК «Тамбов»
Воронежец сообщил мошенникам код из смс и лишился почти двух миллионов рублей
В Воронежской области засняли на видео бегущего по дороге эму
В Воронеже закрыли незаконный хостел
В Воронеже разыскивают 14-летнего мальчика
В Воронежской области в колонию отправили мужчину, который избивал 5-летнюю дочь и отбирал ее еду
В Воронеже ДиДюЛя выступит с камерным оркестром
В Воронеже выступят звезды дискотек 90-х
В Воронежском заповеднике посчитали зверей по следам