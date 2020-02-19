В Воронежской области в колонию отправили мужчину, который избивал 5-летнюю дочь и отбирал ее еду

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:11:31+03:00

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Калачеевский райсуд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют сразу по трем статьям за то, что он избивал свою пятилетнюю дочь, а затем угрожал жене убийством за заявление на него в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Выяснилось, что с марта по август мужчина выпивал и систематически избивал маленькую дочку за то, что она мешала ему употреблять алкоголь. Он также отбирал у нее еду для закуски и выгонял из дома. Кроме того, когда отец узнал, что на него возбудили уголовное дело, начал угрожать своей супруге убийством. Мужчина требовал, чтобы она забрала заявление и при этом держал в руке нож.

Свою вину местный житель так и не признал. Он утверждает. что не избивал дочь и жену, а все доказательства его супруга подделала.

Суд согласился с позицией прокурора назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяце лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним); п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящихся в материальной зависимости от виновного); ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшей к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством).

ИСТОЧНИК KP.RU