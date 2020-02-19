2020-02-19T08:09:35+03:00
Звезды

В Воронеже ДиДюЛя выступит с камерным оркестром

Концерт пройдет в середине марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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архив КПархив КП
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19 марта в Воронеж приедет гитарист-виртуоз ДиДюЛя. Его группа входит в пятерку самых гастролирующих коллективов России, она дает около 150 живых масштабных шоу в год - по России и зарубежью.

В этот раз ДиДюЛя выступит в Воронеже в сопровождении камерного оркестра. Красивые и запоминающиеся мелодии музыканта в жанре поп-фолк, новое фламенко и фьюжн с элементами стиля нью-эйдж в классическом исполнении с камерным оркестром приобретают завораживающее звучание. На концерте не произносят ни единого слова, но язык инструментальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов.

Концерт пройдет в театре оперы и балета 19 марта, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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