В Воронеже ДиДюЛя выступит с камерным оркестром

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:09:35+03:00

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19 марта в Воронеж приедет гитарист-виртуоз ДиДюЛя. Его группа входит в пятерку самых гастролирующих коллективов России, она дает около 150 живых масштабных шоу в год - по России и зарубежью.

В этот раз ДиДюЛя выступит в Воронеже в сопровождении камерного оркестра. Красивые и запоминающиеся мелодии музыканта в жанре поп-фолк, новое фламенко и фьюжн с элементами стиля нью-эйдж в классическом исполнении с камерным оркестром приобретают завораживающее звучание. На концерте не произносят ни единого слова, но язык инструментальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов.

Концерт пройдет в театре оперы и балета 19 марта, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU