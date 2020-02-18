2020-02-18T23:24:01+03:00
Звезды

В Воронеже выступят звезды дискотек 90-х

Концерт пройдет в конце февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 февраля в воронежском цирке пройдет большая программа «Звезды дискотек 90-х». В одном концерте выступят Алексей Потехин (экс-«Руки вверх») и Сергей Богданов, Kevin McCoy (ex-Bad Boys Blue), группы «Белый орел», «Унесенные ветром» и Татьяна Морозова, «ПМ» (экс-«Премьер-министр») и другие артисты. В трехчасовой программе прозвучат хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Как упоительны в России вечера», «Какао-какао», «Давай наливай», «Два бриллианта», «Девочка с севера» и многие другие.

Концерт пройдет 28 февраля в цирке, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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