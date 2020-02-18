В Воронежском заповеднике посчитали зверей по следам

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:19:45+03:00

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Сотрудники Воронежского заповедника воспользовались выпавшим, наконец, снегом, и провели зимний маршрутный учет животных по их следам. Это мероприятие проводится в течение двух дней для выяснения зимнего территориального распределения и численности животных.

- Готовили мероприятие заранее: провели семинар для инспекторов охраны, подготовили маршруты, всех оснастили картами и GPS-навигаторами. В связи с тёплой погодой и отсутствием ледостава в некоторых местах реки Усмань пришлось скорректировать маршруты и максимально избежать переходов через реку, - рассказали в заповеднике.

В связи с изменением климата в последние годы зимний учет в заповеднике проводят в феврале, хотя раньше делали это по глубокому снегу в середине марта.

В учете, который прошел 15-16 февраля, приняли участие 35 человек – госинспекторы отдела охраны и опергруппы, научные сотрудники, сотрудники отдела обеспечения основной деятельности. Для работы использовали 4 автомобиля и 3 квадроцикла. Специалисты прошли по лесу 26 маршрутов протяженностью от 7 до 12 километров. Где на лыжах, где – пешком, поскольку глубина снега была не больше 20 см.

- Полученные данные будут помещены в ежегодный том «Летописи природы». В этом году сотрудники отметили на маршрутах следы лося, косули, оленя, кабана, волка, лисицы, увидели и следы нашей рыси. Косуль, лосей, оленей удалось увидеть живьём, - рассказали в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU