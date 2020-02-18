Воронежских пенсионеров научат измерять давление и расскажут об опасностях переломов

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:11:24+03:00

В течение года в поликлиниках пройдут шесть профилактических мероприятий

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В течение 2020 года в поликлиниках Воронежа пройдут профилактические акции для пенсионеров. Воронежцев старше 65 лет научат измерять артериальное давление, расскажут о когнитивных нарушениях и опасности палений и переломов. Первая акция пройдет 19 февраля в поликлинике №18 с 9.00 до 12.00.

Всего в течение года планируется еще пять таких мероприятий:

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ИСТОЧНИК KP.RU