Сотрудники воронежского управления Роспотребнадзора забраковали больше 2,5 тонн опасного мяса

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:15:24+03:00

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В прошлом году специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели 502 проверки в сфере оборота мяса и мясной продукции. При этом выявили нарушения, связанные с нарушением температурного режима при хранении, нарушением товарного соседства, реализацией продукции без документов, нарушением режима мойки, санитарной обработки и дезинфекции инвентаря и другими.

По итогам проверок наложили 406 штрафов на общую сумму в сумму 2873,7 тысяч рублей. По решению суда приостанавливалась работа 26 предприятий на срок от 10 до 90 суток. Из оборота изъяли более 2,5 тонн опасной мясной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU