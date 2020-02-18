2020-02-18T18:37:41+03:00
Общество

В Воронеже принудительно снесут два киоска в Коминтерновском районе

Торговые точки работают незаконно
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже продолжается борьба с незаконными киосками и павильонами. Часть из них владельцы ликвидируют добровольно, получив уведомление от управы. Но есть и такие, которые игнорируют законные требования или же их владельцы не известны. Два бесхозных павильона принудительно демонтируют в ближайшее время в Коминтерновском районе – один на улице Шишкова, 65, другой – на Хользунова, 113.

Демонтированные конструкции направляют на хранение и возвращают хозяину только после уплаты штрафа и расходов на демонтаж. Бесхозные киоски отправляют в утиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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