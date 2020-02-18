Людмила Ипполитова поможет оборудовать пандусами корпуса Борского психоневрологического интерната
В ходе рабочей поездки председателя Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмилы Ипполитовой были предложены возможные пути решения наиболее актуальных проблем учреждения
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Инспекционная поездка в Борский психоневрологический интернат состоялась по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в рамках парламентского мониторинга системы социальных учреждений региона. В рабочей поездке председателя Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмилы Ипполитовой приняли участие представители органов исполнительной власти и социальной защиты Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU