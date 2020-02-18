В Воронежской области остановили машину с мешком поддельных денег

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:42:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже задержали четверых подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр – жителей Ростовской области и Краснодарского края в возрасте от 23 до 31 года. По версии следствия, в феврале они «реализовали» девять купюр номиналом 5000 рублей при покупке мобильного телефона через сайт бесплатных объявлений. Позже продавец узнала, что деньги поддельные и обратилась в полицию.

А накануне на посту ДПС в Богучарском районе по ориентировке остановили машину подозреваемых – «Ауди-А4». За рулем иномарки находился 25-летний житель Ростова, а в салоне – три пассажира в возрасте от 23 до 31 года, жители южных регионов.

- В ходе досмотра транспортного средства в салоне автомобиля и личных вещах обнаружены 42 поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей на общую сумму более 200 тысяч рублей, предназначенные для дальнейшего сбыта, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Группу задержали. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU