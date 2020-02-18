2020-02-18T16:36:11+03:00
Звезды

В Воронеже отменили концерт экс-солистки группы «Серебро»

Можно сдать билеты на представление Molly
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

21 февраля в Воронеж должна была приехать Ольга Серябкина - концерт экс-солистки группы «Серебро», ныне выступающей под псевдонимом Molly, планировался в клубе Aura. Но его отменили, как сообщили организаторы, по техническим причинам.

Можно сдать билеты по месту их приобретения. При себе обязательно кроме билета иметь чек и паспорт (при оплате наличными).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежском заповеднике посчитали зверей по следам
Воронежская казна в прошлом году собрала дополнительные доходы
Воронежских пенсионеров научат измерять давление и расскажут об опасностях переломов
Сотрудники воронежского управления Роспотребнадзора забраковали больше 2,5 тонн опасного мяса
В Воронеже принудительно снесут два киоска в Коминтерновском районе
Стало известно, кому может грозить штраф за неоплаченную парковку в центре Воронежа
В Воронежской области остановили машину с мешком поддельных денег
Людмила Ипполитова поможет оборудовать пандусами корпуса Борского психоневрологического интерната
В Воронежской области руководителя стройки будут судить за смерть рабочего
В Воронеже отменили концерт экс-солистки группы «Серебро»
В Воронеже парня, хотевшего купить планшет, «развели» на 49 тысяч рублей
Госдума приняла закон, позволяющий штрафовать воронежцев за неоплаченную парковку
5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2
Воронежец продал КамАЗ за 50 тыс рублей
Многодетного отца будут судить за избиение детей армейским ремнем
В Воронеже суд на год отправил в колонию водителя, по вине которого погиб пешеход
В Воронежской областной Думе обсудили мероприятия регионального парламента по реализации Послания Президента РФ
В Воронежской области открылась первая «семейная приемная»
Воронежцев приглашают на ежегодную выставку «Дыхание весны»
Губернатор Александр Гусев рассказал о проблемах с расширением школы №45
В Воронеже суд потребовал от УК отремонтировать подъезд дома на улице Плехановской