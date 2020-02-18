В Воронеже отменили концерт экс-солистки группы «Серебро»

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:36:11+03:00

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21 февраля в Воронеж должна была приехать Ольга Серябкина - концерт экс-солистки группы «Серебро», ныне выступающей под псевдонимом Molly, планировался в клубе Aura. Но его отменили, как сообщили организаторы, по техническим причинам.

Можно сдать билеты по месту их приобретения. При себе обязательно кроме билета иметь чек и паспорт (при оплате наличными).

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ИСТОЧНИК KP.RU