В Воронеже парня, хотевшего купить планшет, «развели» на 49 тысяч рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:28:50+03:00

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21-летний воронежец наткнулся на объявление в интернете о продаже планшета. Позвонив продавцу, он перевел на указанные ему реквизиты 49 тысяч рублей собственно за гаджет и за его доставку на дом. Однако планшет он так и не получил. Тогда молодой человек отправился в городской отдел полиции № 6, где заявил, что стал очередной жертвой мошенников.

- Всего 17 февраля наши сотрудники зарегистрировали 14 обращений о фактах мошенничества. Большинство из них совершены после общения по телефону и по интернету. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мы призываем не доверять незнакомцам, предлагающим перечислить деньги на их счет. А если все-таки сделали это, быстрее обратитесь в полицию. Это увеличит шанс вернуть то, что вы отдали аферистам, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU