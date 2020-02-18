В Воронежской области руководителя стройки будут судить за смерть рабочего
Четыри года заключения грозит 54-летнему руководителю строительных работ, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, соблюдение которых входило в его обязанности.
По версии следствия, он отвечал за безопасность при реконструкции газопровода в Калачеевском районе в октябре 2019 года. 2 числа этого месяца экскаватор выкопал траншею для прокладки трубы, но из-за помехи в виде сложенных железобетонных плит машинист экскаватора не смог сделать откосы для предотвращения осыпания грунта. Инспектируя работы, руководитель не обратил внимания на нарушение требований безопасности.
На следующий день в траншею спустились трое рабочих и приступили к выравниванию грунта. В этот момент стенка траншеи обрушилась. Один из рабочих погиб под обвалом.
Прокуратура направила дело в Калачеевский районный суд для рассмотрения и вынесения приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU