Воронежец продал КамАЗ за 50 тыс рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:08:40+03:00

Мужчина взял аванс и отдал ключи от машины, а остальных денег не дождался

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В сентябре 2019-го 32-летний воронежец лишился грузовика.

Мужчина хотел продать КамАЗ через интернет. По объявлению откликнулся «покупатель». После осмотра грузовика злоумышленник внес 50 тысяч рублей предоплату и убедил продавца, что остальную сумму отдаст в течение месяца. Беспечный владелец машины передал ему ключи от транспортного средства. И стал ждать оставшихся денег. Но не дождался. Потерпевший оценил ущерб в сумму более полумиллиона рублей.

Подозреваемого поймали в Белгородской области. 54-летний житель Ростова-на-Дону, ранее судимый, признался, что продал грузовой автомобиль, а деньги потратил. За мошенничество ему грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU