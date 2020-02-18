Воронежец продал КамАЗ за 50 тыс рублей
В сентябре 2019-го 32-летний воронежец лишился грузовика.
Мужчина хотел продать КамАЗ через интернет. По объявлению откликнулся «покупатель». После осмотра грузовика злоумышленник внес 50 тысяч рублей предоплату и убедил продавца, что остальную сумму отдаст в течение месяца. Беспечный владелец машины передал ему ключи от транспортного средства. И стал ждать оставшихся денег. Но не дождался. Потерпевший оценил ущерб в сумму более полумиллиона рублей.
Подозреваемого поймали в Белгородской области. 54-летний житель Ростова-на-Дону, ранее судимый, признался, что продал грузовой автомобиль, а деньги потратил. За мошенничество ему грозит до шести лет лишения свободы.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU