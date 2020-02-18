Воронежцев приглашают на ежегодную выставку «Дыхание весны»

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:19:52+03:00

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26 февраля в зале Союза художников на Кирова, 8 откроется ежегодная выставка работ декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны». Умельцы представят свои поделки в различных направлениях – ткачество, вязание, вышивка, выжигание, куклы, иконопись, лоскутная техника, керамика, художественная резьба по дереву.

На открытии выступит фольклорный ансамбль «Паветье» под управлением Александры Самотягиной. Выставку можно будет посетить до 4 марта, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU