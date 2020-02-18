Медики рассказали о состоянии трех воронежцев, у которых подозревают коронавирус

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

- В настоящее время в инфекционном отделении ОДКБ №2 проходят лечение от ОРВИ три пациента, прибывшие из КНР. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщили 18 февраля в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Анализы этих воронежцев направлены в Референс-Центр, который расположен в Новосибирске, для проверки на новую коронавирусную инфекцию. Отметим, что общее число подозрений на эту страшную болезнь в регионе остается равно восьми случаям. Однако пока ни разу опасения не подтвердились.

Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

Кроме того, несколько десятков воронежцев находятся под медицинским наблюдением из-за риска распространения коронавируса. Речь идет о людях, у которых нет симптомов болезни, однако они либо недавно вернулись из Китая, либо являются родственниками тех горожан, которых изолировали из-за подозрения на опасную болезнь.

К сожалению, некоторые люди поддаются панике. Так, жительница Воронежа, вернувшаяся не так давно из Китая, столкнулась с необъяснимой реакцией окружающих. В детсаду люди, напуганные новостями о страшном заболевании, боялись подходить к ее ребенку. При этом сам малыш даже не был за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU