2020-02-18T13:30:48+03:00
Общество

Медики рассказали о состоянии трех воронежцев, у которых подозревают коронавирус

Анализы пациентов направлены в Новосибирск
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Пациенты находятся в инфекционном отделении ОДКБ №2Пациенты находятся в инфекционном отделении ОДКБ №2Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

- В настоящее время в инфекционном отделении ОДКБ №2 проходят лечение от ОРВИ три пациента, прибывшие из КНР. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщили 18 февраля в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Анализы этих воронежцев направлены в Референс-Центр, который расположен в Новосибирске, для проверки на новую коронавирусную инфекцию. Отметим, что общее число подозрений на эту страшную болезнь в регионе остается равно восьми случаям. Однако пока ни разу опасения не подтвердились.

Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

Кроме того, несколько десятков воронежцев находятся под медицинским наблюдением из-за риска распространения коронавируса. Речь идет о людях, у которых нет симптомов болезни, однако они либо недавно вернулись из Китая, либо являются родственниками тех горожан, которых изолировали из-за подозрения на опасную болезнь.

К сожалению, некоторые люди поддаются панике. Так, жительница Воронежа, вернувшаяся не так давно из Китая, столкнулась с необъяснимой реакцией окружающих. В детсаду люди, напуганные новостями о страшном заболевании, боялись подходить к ее ребенку. При этом сам малыш даже не был за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже суд на год отправил в колонию водителя, по вине которого погиб пешеход
В Воронежской областной Думе обсудили мероприятия регионального парламента по реализации Послания Президента РФ
В Воронежской области открылась первая «семейная приемная»
Воронежцев приглашают на ежегодную выставку «Дыхание весны»
Губернатор Александр Гусев рассказал о проблемах с расширением школы №45
В Воронеже суд потребовал от УК отремонтировать подъезд дома на улице Плехановской
Воронежский театр поставил оперетту-песню «Василий Теркин»
Медики рассказали о состоянии трех воронежцев, у которых подозревают коронавирус
За два часа воронежцы собрали две тонны вторсырья
На Платоновскую премию претендуют два писателя, композитор, хореограф и режиссер
Губернатор Воронежской области признался, что комментарии в соцсетях не всегда пишет сам
Проблема с вонью в Воронеже должна решиться в первой половине 2020 года
Заболеваемость гриппом в Воронежской области на 10% превысила эпидпорог
Воронежский губернатор рассказал, что происходит с разработкой никеля
Житель Воронежа задушил собутыльника ремнем
Воронежский губернатор: «Взнос за капремонт не может оставаться прежним»
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ проиграл команде из второй лиги
В Воронеже не будут застраивать Северный лес
Губернатор: «Воронежский яблоневый сад уже не представляет ценности»
Оператор почты в Воронеже присвоила 770 тыс рублей, полученных от клиентов
Воронежский губернатор: «Раздельный сбор мусора не приведет к увеличению тарифов»
Воронежцев приглашают поесть блинов на Масленицу
Под Воронежем фура снесла на встречке «Хендэ Солярис»
В Воронеже устранили коммунальную аварию, оставившую без воды несколько десятков домов, школу и детсад
Под Воронежем "Лада Гранта" врезалась во встречную "Газель": один погибший, двое раненых
Осенью в Воронеже откроют сквер студенческих стройотрядов