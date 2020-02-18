На Платоновскую премию претендуют два писателя, композитор, хореограф и режиссер

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:05:53+03:00

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В Воронеже прошло заседание совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты обсудили кандидатуры, выдвинутые в сезоне 2020 года. В итоге на премию номинировали пять творцов - двух писателей, композитора, хореографа и театрального режиссера. Имя победителя назовут в мае. Премию, которая в денежном выражении составляет миллион рублей, вручат на десятом Платоновском фестивале, который пройдет в этом году в Воронеже с 5 по 20 июня.

Напомним, за историю форума искусств лауреатами Платоновской премии стали писатели Борис Екимов, Андрей Битов, Алексей Иванов, режиссеры Лев Додин и Анатолий Васильев в паре с актрисой Аллой Демидовой, пианист Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, кинорежиссер Александр Сокуров, художник Эдуард Кочергин.

ИСТОЧНИК KP.RU