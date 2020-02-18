2020-02-18T13:06:22+03:00
Общество

За два часа воронежцы собрали две тонны вторсырья

Экологи подвели итоги воскресной акции в парке "Алые паруса"
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управления экологии Воронежафото управления экологии Воронежа
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Воскресным днем в парке «Алые паруса» прошла экологическая акция по сбору вторичного сырья. Горожане смогли сдать на переработку макулатуру, картон, пластик, батарейки, стекло и отслужившую свой срок технику. Принимались даже органические отходы!

Кроме того в рамках мероприятия воронежцы обменялись ненужными книгами, одеждой и игрушками.

- За два часа работы было собрано 550 кг отработанной техники, 45 кг отработанных элементов питания и порядка 2 тонн вторсырья, - рассказали организаторы акции, управление экологии Воронежа. – С помощью таких акций мы стараемся привлечь внимание людей к проблеме отходов и борьбе с загрязнением окружающей среды. Раздельный сбор и вторичное использование отходов позволят не только экономить природные ресурсы, но и наилучшим образом решать проблему их негативного воздействия на окружающую среду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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